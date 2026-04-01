Falsos guías de turismo raptan a un turista, pero este logra escapar antes de pagar por su libertad

El turista, identificado como Ricardo de Oliveira Rocha (27), domiciliado en el Estado de Paraná, Brasil, relató que el lunes último llegó a Ciudad el Este para hacer compras. Cuando estaba recorriendo la zona comercial, fue abordado por un falso guía turístico que le ofreció medicamentos adelgazantes a muy buen precio.

Engatusado por el precio, el brasileño decidió acompañarlos hasta una casa quinta ubicada en el barrio La Blanca, en el asentamiento Belén. Allí, los falsos guías le pidieron 10.000 reales en efectivo para liberarlo. Como no tenía disponible el dinero, le pidió ayuda a un amigo y acordaron encontrarse en la zona céntrica para entregarle la plata con la que debía pagar por su libertad.

Lea más: Alto flujo de visitantes en el inicio de la Semana Santa: dan cálida bienvenida a viajeros en la frontera

Los delincuentes accedieron y uno de ellos lo trasladó en una motocicleta hasta la zona de la rotonda Reloj, a metros de la cabecera del Puente de la Amistad. Una vez en el lugar, la víctima aprovechó el descuido del conductor, logró escapar y refugiarse en la sede del Departamento Turístico de la Policía, donde radicó la denuncia.

Con los datos proporcionados, agentes del Departamento Antisecuestro lograron ubicar la casa y efectuaron un allanamiento, pero no tuvieron resultados positivos. La fiscala que investiga el caso, Carolina Rosa Gadea, dispuso que el propietario de la vivienda allanada se presente ante su unidad para una declaración, además de la incautación del aparato DVR para analizar las imágenes de circuito cerrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy