Transportistas alternativos protestan en Ciudad del Este tras intervención de una parada en refacción

La protesta fue encabezada por el presidente del gremio, Miguel Báez, quien acusó al funcionario municipal de realizar procedimientos irregulares contra trabajadores del sector. Según explicó, la intervención afectó a una parada situada cerca de la salida del estacionamiento del Shopping del Este, sobre la avenida Luis María Argaña.

Lea más: Incendio consume casillas de ventas en Ciudad del Este

Báez explicó que la estructura intervenida contaba con toda la documentación requerida, incluyendo resoluciones municipales y pagos de canon por más de 20 años. Dijo que la caseta se encontraba en proceso de mejoramiento cuando fue intervenida por funcionarios municipales, quienes removieron los vidrios y parte de la estructura.

“Estamos cansados de los atropellos. Se actuó sin documentos y sin respetar los permisos existentes”, afirmó el dirigente, quien además cuestionó la imparcialidad de Fleita, quien supuestamente es propietario de una mesita comercial en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Báez dijo que agotaron instancias de diálogo y tras la manifestación, fueron recibidos por el intendente Daniel Pereira Mujica, con quien —según dijo— se logró un acuerdo inicial para encaminar una solución que no perjudique a las partes involucradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No cumplieron con los trámites, según jefe de Fiscalización

Por su parte, el jefe de Fiscalización, Eduardo Fleita, rechazó las acusaciones y defendió el procedimiento realizado. Aseguró que la intervención se llevó a cabo debido a que los trabajadores habrían cerrado un paseo central sin contar con autorización municipal.

Lea también: Buscan reglamentar servicios de transporte alternativo en Pedro Juan Caballero

“Se actuó para hacer cumplir una ordenanza. No podemos permitir el cierre de un acceso que podría perjudicar a otros comerciantes y usuarios”, manifestó. Agregó que cualquier modificación en el espacio público debe pasar por una evaluación técnica y jurídica previa.