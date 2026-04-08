Simulan operativo de la Senad, irrumpen en vivienda y huyen con las manos vacías

El asalto domiciliario ocurrió este miércoles, a las 02:00 en el kilómetro 16 Acaray, barrio San Antonio, según el informe de la Comisaría 8ª.

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Según datos, en el dúplex se encontraba Yéssica Marlene Fernández de Rosswag (33), acompañada por su hermana menor, una sobrina y sus dos hijos pequeños, cuando irrumpieron al lugar los falsos agentes antidrogas.

Según la víctima, uno de los delincuentes permaneció al mando de una camioneta tipo Chevrolet Captiva, mientras que otros tres descendieron, vestidos de negro y armados, violentaron tanto la reja como la puerta principal de la vivienda.

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Una vez dentro, los sujetos simularon un procedimiento de allanamiento y se identificaron inicialmente como supuestos agentes antidrogas. Acto seguido, anunciaron el asalto y revelaron sus verdaderas intenciones al exigir en todo momento dinero en efectivo.

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El comisario principal Elvio Almada señaló que los desconocidos revolvieron toda la vivienda en busca de objetos de valor. Sin embargo, al no encontrar lo que buscaban, abandonaron el lugar y se dieron a la fuga.

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El dúplex no cuenta con sistema de circuito cerrado, por lo que los investigadores se encuentran analizando imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos.