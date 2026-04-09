Crisis en la recolección de basura en Ciudad del Este: piden medidas para paliar la problemática

Desde que el Consorcio Ecoeste se hizo cargo de la recolección de basura en Ciudad del Este, el servicio genera quejas y reclamos. Se debe a que los camiones dejaron de recoger los residuos de manera regular, es decir, dos veces por semana.

En algunos casos, pasaron hasta 22 días sin que se recojan los residuos, generando todo tipo de incomodidades en los barrios.

La falta de recolección de basura se evidencia en veredas repletas de residuos, así como en plazas y paseos centrales de varios barrios. Pobladores de los barrios Don Bosco y Santa Ana, así como de áreas habitacionales, son los más afectados.

Retrasos en recolección provocan quejas y acumulación de basura en Ciudad del Este

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Ante las reiteradas denuncias ciudadanas sobre deficiencias en el servicio de recolección de residuos, el intendente municipal, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), dispuso un proceso de verificación en las zonas con mayores reclamos, a fin de identificar las causas y establecer soluciones concretas.

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Como resultado de este trabajo, el jefe comunal convocó a los directivos de la empresa recolectora de basura Ecoeste, a quienes exigió la implementación de medidas inmediatas para restablecer la normalidad del servicio. Entre los puntos planteados, se incluyó la necesidad de fortalecer la operatividad mediante la adquisición de nuevas unidades 0 km.

Manuel Morínigo, uno de los representantes de la empresa, confirmó que intensificarán las tareas de recolección mediante la implementación de turnos de mañana, tarde y noche, incorporando además jornadas laborales los días domingo, con el objetivo de regularizar la situación en el menor tiempo posible.

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Asimismo, se prevé el refuerzo de móviles operativos para atender de forma prioritaria las zonas más afectadas. Durante la fiscalización, se identificó como uno de los principales déficits la necesidad de renovación de la flota de camiones recolectores. En ese sentido, la empresa anunció una inversión aproximada de 800.000 dólares para la modernización del parque automotor.

Esta inversión se iniciará de manera inmediata con la incorporación de un camión 0 km, cuya entrega está prevista en los próximos días. Posteriormente, a finales de mayo y comienzos de junio, se sumarán cuatro nuevos camiones compactadores.