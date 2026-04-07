Ayolas: mal servicio de recolección de basura por empresa representada por el intendente de Luque genera quejas

Pobladores del distrito de Ayolas, Misiones, manifestaron estar cansados del mal servicio en la recolección de basura, por el cual abonan mensualmente desde G. 25.000 a más de G. 100.000, según categorización. Pese a que los pagos se hacen en forma y, en muchos casos, los cobradores pasan antes de la fecha fijada para cobrar, la prestación no se cumple con regularidad, aseguraron.

El camión recolector, que debería pasar toda la semana, lo hace cada 8 días, incluso cada 15 días. La situación genera malestar en distintos barrios, donde los residuos se acumulan por varios días frente a las viviendas.

La recolección fue adjudicada en 2023 por la Municipalidad de Ayolas a la empresa Aseo Urbano SRL, representada por el intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC), según datos publicados en el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Marcela Arévalos, usuaria, señaló que en esta ocasión la empresa no retiró los desechos antes de la Semana Santa. A raíz de ello, los residuos quedaron enfrente de las viviendas y de las casas comerciales. Esta situación mostró una mala imagen de la ciudad a los turistas que pasaron por la comunidad durante los días santos. Indicó que este tipo de inconvenientes no es nuevo y que se repite con frecuencia.

“Este tipo de situación no es nuevo, muchas veces las basuras se acumulan por varios días frente a las viviendas. En algunos casos, los dueños de casas pagan a algún propietario de motocarro para que lleve las basuras hasta el vertedero municipal; sin embargo, los cobradores de la empresa igual pasan a cobrar por un servicio que no se realiza en forma”, dijo la lugareña. Añadió que este gasto adicional representa una carga para las familias.

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Intentamos hablar con el intendente, Carlos Duarte (ANR-HC), pero al parecer había problemas técnicos con su línea telefónica.

Concejal adjudica el hecho a días santos

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Ayolas, Euclides Romero (ANR), señaló que es importante escuchar el reclamo de la ciudadanía, pero que, en su parecer, cree que la acumulación se debería a que Aseo Urbano, al igual que otras empresas, solamente trabajó hasta el mediodía del Miércoles Santo.

“La empresa siempre venía trabajando bien, pero calculo que en estos cuatro días no se trabajó. No estoy seguro y no quiero pecar de inocente, pero creería que la basura se juntó mucho porque no se trabajó en estos días, al igual que otras empresas”, indicó.

El edil señaló que en la próxima sesión ordinaria de la Junta Municipal se solicitará, a través del intendente Carlos Duarte, un informe a la empresa para ver por qué se llegó a esta situación. Añadió que se buscarán aclaraciones sobre el cumplimiento del contrato, con el objetivo de dar respuesta a los reclamos ciudadanos.

Apunta a adversarios políticos

En otro momento, el concejal Romero manifestó que se debe tener en cuenta que estamos en una época de campaña política, donde los adversarios políticos salen a decir que no se hace nada y así ganar rédito político. Añadió que este tipo de situaciones suele ser aprovechada en el ámbito político.

El edil insistió en la “necesidad de analizar los hechos con objetividad”.

Intentamos obtener la versión de la firma a través de una comunicación telefónica, e indicaron que devolverían la llamada un poco más tarde, cuando se liberaran de unas ocupaciones. Hasta el cierre de la edición de este material periodístico, no se concretó.