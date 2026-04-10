Con el nuevo precio del combustible: ¿dónde conviene cargar en la Triple Frontera?

Con la nueva suba de precios de los combustibles, las estaciones de servicio de Ciudad del Este ya fijaron los nuevos valores de venta, que incluyen el incremento por el flete. Es decir, además del aumento dispuesto a nivel nacional, en esta zona del país se suma entre 200 y 300 guaraníes por litro por el servicio de transporte de los carburantes desde Central hasta Alto Paraná.

A pesar de la suba de precios, Ciudad del Este sigue registrando el valor más conveniente de la región, en comparación con Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina) (ver tabla de precios).

En Ciudad del Este se puede comprar la nafta común más barata, ya que con el incremento queda en G. 7.090; en Foz de Iguazú cuesta G. 7.961 y en Puerto Iguazú, G. 9.235. Mientras tanto, en la nafta súper, Foz de Iguazú es ligeramente más barato, y el precio más alto se registra en Puerto Iguazú.

El más alto de la región

De hecho, Puerto Iguazú sigue registrando el precio más alto de la región desde hace meses. Con esto, terminaron las largas filas en los puestos de la ciudad vecina, ya que en años anteriores tanto paraguayos como brasileños acudían en busca de precios más bajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace algunas semanas, las estaciones de servicio del emblema Petropar quedaron desabastecidas en Ciudad del Este y alrededores. Esto se debió a la gran demanda de automovilistas de países vecinos, sumada a la reducción en el suministro desde la planta central de distribución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los precios de los combustibles referidos pueden variar dependiendo del emblema y de la cotización de monedas extranjeras.