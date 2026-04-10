Foz de Yguazú: rescatan a una mujer y a su hijo recién nacido que habrían sido secuestrados en Paraguay

El operativo, denominado “Rescate”, fue ejecutado esta madrugada tras una denuncia que alertaba sobre un posible caso de secuestro.

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Según los datos manejados por los investigadores, las víctimas —cuyas identidades y nacionalidades no fueron divulgadas— habrían sido secuestradas en Paraguay, donde residen, y posteriormente trasladadas a territorio brasileño. Allí, presuntamente, los delincuentes habrían exigido dinero a cambio de liberar a la madre y al hijo.

A partir de esta información, agentes del GAECO de Foz de Yguazú lograron ubicar el vehículo en el que se movilizaban en pleno centro de Foz de Yguazú. Durante el procedimiento, la mujer y el recién nacido fueron liberados sanos y salvos.

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En el sitio fueron aprehendidos en flagrancia dos de los supuestos autores del hecho, uno de ellos de nacionalidad paraguaya. Asimismo, los intervinientes incautaron el automóvil utilizado y varios aparatos celulares, que serán sometidos a peritajes.

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Sin denuncia en Paraguay

De acuerdo con reportes de medios locales, el secuestro se habría registrado en territorio paraguayo. No obstante, hasta la tarde de este viernes no existía una denuncia formal ante la Policía Nacional ni comunicación a través del Comando Tripartito, según confirmó el subcomisario Édgar Galeano, jefe del Departamento Antisecuestro, regional Alto Paraná.