Un secuestro, dos homicidios y dos bajas en caso Arlan Fick

El recordado secuestro ocurrió el miércoles 2 de abril de 2014, aproximadamente a las 20:30, en una propiedad de la colonia Paso Tuyá, distrito de Azote’y, departamento de Concepción.

La casa atacada era la de la familia Fick Bremm, conformada por el papá, don Álcido; la mamá, doña Melania, las hijas Neusa, Solange y Rossinei, todas estas ya en pareja y con hijos, y el hijo menor del matrimonio, Arlan, quien era el único soltero y que tenía en ese momento 16 años de edad.

Aunque la familia ofreció resistencia, el EPP finalmente redujo a todos los ocupantes de la casa, después de una balacera y de amenazar con detonar bombas en el lugar.

Los tiros efectuados alertaron a los pocos vecinos que había en esa época, quienes llamaron a la subcomisaría local, situada a cinco kilómetros de distancia, desde donde partieron inmediatamente una patrullera policial y una camioneta militar.

Este último vehículo, el de los militares, prácticamente atropelló el portón y cuando se estacionó dentro del predio, los uniformados fueron recibidos por lo que ellos pensaban eran sus colegas, ya que estaban vestidos también con uniformes camuflados.

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Uno de los militares se percató que era el EPP

Sin embargo, uno de los militares vio un parche que decía EPP adherido al uniforme de uno de los desconocidos, tras lo cual automáticamente se desató un enfrentamiento.

En esa refriega, fue asesinado el vicesargento primero del Ejército Paraguayo Hugo Andrés Monges Ramírez, de 21 años.

Sus camaradas, en tanto, eliminaron también a dos de los criminales, quienes resultaron ser Bernardo Bernal Maíz, de 20 años, alias Coco, y Claudelino Silva Cáceres, de 22 años, alias Víctor, cuyos cuerpos quedaron a un costado del vehículo militar, dentro del cual a su vez quedó el cuerpo del vicesargento primero.

Con la balacera y la confusión que se generaron, los militares tuvieron que replegarse, en espera de refuerzos. Los policías que estaban en el lugar también retrocedieron.

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Esto dio tiempo a los terroristas para salir del lugar, llevando consigo a uno de los miembros de la familia atacada, el adolescente Arlan Fick Bremm.

El EPP y su secuestrado cruzaron una alambrada y atravesaron un espero monte situado en frente.

Asesinaron a un cazador

Ysaax ArceSolo que desgraciadamente en ese monte estaba en ese momento un peón de una estancia vecina, Ysaac Arce , de 37 años, quien se encontraba de cacería desde la mañana y que pensaba dormir en un improvisado campamento para recoger al día siguiente los animales que eventualmente caerían en las trampas que colocó en el sector.

El cazador, por lo visto, se cruzó con los terroristas y estos lo asesinaron. Su cuerpo se encontró recién al día siguiente.

La familia de Arlan pagó un rescate de medio millón de dólares y repartió víveres por “cortesía” del EPP.

Estuvo en cautiverio con Edelio Morínigo

Arlan fue compañero de cautiverio del policía Edelio Morínigo Florenciano, quien fue capturado por los criminales el 5 de julio de 2014.

De hecho, la única prueba de vida de ambos consiste en un video en el que se los ve sentados en un campamento minado.

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El adolescente Arlan Fick Bremm fue liberado recién ocho meses después de su secuestro, el 25 de diciembre de ese mismo año 2014.

Su compañero Edelio nunca más regresó a la libertad. Se cree que fue asesinado en cautiverio.

El EPP secuestró el 21 de febrero de este año al productor sojero Almir De Brum Da Silva, de 31 años, quien permanece en cautiverio hasta ahora.