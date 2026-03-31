Secuestro de Almir: captores siguen sin comunicarse con la familia

El general (SR) Óscar González, ministro de Defensa, informó este martes que hasta el momento no se registró ningún contacto de los secuestradores con la familia de Almir de Brum, el productor de 31 años que el pasado 20 de febrero fue tomado por la fuerza mientras trabajaba en el cultivo de su familia, en la zona de Curuguaty.

González dijo que la falta de comunicación es considerada un elemento relevante dentro del análisis, aunque remarcó que su ausencia no detiene ni modifica la ejecución de las acciones previstas por los equipos a cargo.

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En ese sentido, indicó que cuentan con informaciones de inteligencia, pero aclaró que no pueden revelarlas porque podría perjudicar las operaciones en curso y, especialmente, exponer a los agentes. Agregó que se trabaja “intensamente” en dos líneas de intervención simultáneas: operaciones de inteligencia y operaciones tácticas.

Pese a que no hubo mensajes ni exigencias reportadas hacia la familia, la sospecha principal sigue apuntando al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según lo expresado por el titular de Defensa, quien señaló además la alianza de este grupo criminal con traficantes de la zona.

“Tenemos sospechas muy fundadas de que el EPP está desde hace un tiempo totalmente contaminado con los marihuaneros, con los traficantes de drogas. Eso hay que decirlo, porque ellos vendieron siempre la idea de que son idealistas y que se preocupan por los pobres. Pero qué forma de preocuparse por los pobres es confabulándose con los narcotraficantes”, expresó.

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Secuestro de Almir de Brum

El colono Almir de Brum fue secuestrado de un establecimiento sojero manejado por su familia en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú. En el sitio fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado EPP y una nota dirigida a Valmir de Brum, padre de Almir, exigiendo no involucrar a la Policía o a fuerzas militares en el caso e indicando que instrucciones serán enviadas a la familia en el futuro.

La familia hizo una declaración pública pidiendo una prueba de vida del hombre secuestrado, lo que hasta ahora no se ha concretado.