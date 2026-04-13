Buscan solución a las inundaciones en dos asentamientos de Ciudad del Este

El intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) realizó una visita a la zona, donde pobladores explicaron las dificultades que enfrentan durante los días de lluvia. Las inundaciones generan importantes perjuicios a los pobladores, comerciantes y también afectan a la Escuela Básica Nº 5423 San Dionisio, donde con cada lluvia los alumnos quedan expuestos al peligro.

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Tras la recorrida, el jefe comunal convocó a concejales municipales y a equipos técnicos de las áreas de Obras y Finanzas, para dar prioridad al análisis del proyecto, considerando la urgencia del caso.

El presidente de la comisión de afectados, Pablo Sosa, explicó que el antiguo canal natural de alivio está totalmente obstruido, lo que impide que el agua desemboque en el río Acaray. Con la canalización, se descomprimiría el volumen de agua que afecta a la zona con cada lluvia.

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El dirigente también recordó que los reclamos por esta situación se remontan a hace unos 20 años, cuando incluso sus padres ya acudían a la Junta Municipal de Ciudad del Este para solicitar la construcción de un sistema de canalización. En ese sentido, expresó su esperanza de que finalmente se concrete una solución definitiva.

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Desde la Municipalidad informaron que el proyecto de construcción de una bicisenda en la zona será postergado a fin de priorizar esta intervención, ya que con cada lluvia se afecta a más de 3.000 familias.

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El nuevo sistema pluvial demandaría una inversión aproximada de G. 8.000 millones y se prevé que el proyecto sea remitido próximamente a la Junta Municipal para su tratamiento.