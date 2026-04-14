ABC en el Este
14 de abril de 2026 - 19:09

Falla en planta de oxígeno obliga a suspender cirugías programadas en el Hospital Distrital de Presidente Franco

La planta de oxígeno del Hospital Distrital de Presidente Franco
La planta de oxígeno del Hospital Distrital de Presidente Franco se averió y las cirugías programadas del lunes debieron ser suspendidas. Tereza Fretes Alonso

Una paciente que ya estaba en el quirófano del Hospital Distrital de Presidente Franco para ser sometida a una cirugía tuvo que volver a su casa sin el procedimiento, a causa de una falla en la planta de oxígeno. El servicio quedó suspendido hasta hoy y se reanudó tras un trabajo de mantenimiento.

Por Tereza Fretes Alonso

El servicio de cirugía en el Hospital de Presidente Franco fue interrumpido ayer, lunes, debido a que la presión del oxígeno bajó considerablemente. A raíz de esto, todas las cirugías programadas quedaron suspendidas, incluyendo casos en los que los pacientes ya estaban preparados en el quirófano

Según los profesionales, un conector de la planta de oxígeno se averió, por lo que el paso del oxígeno medicinal quedó afectado. Con la poca cantidad de oxígeno no se podía garantizar el servicio, por lo que los pacientes fueron nuevamente retirados del quirófano.

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Tras el incidente, el sistema fue restaurado y sometido a varias pruebas, por lo que las cirugías fueron reanudadas. La doctora Andrea Jiménez, directora del hospital, explicó que la planta ya volvió a operar con normalidad y que los pacientes que no fueron operados ya fueron reagendados.

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Gran demanda de pacientes

Señaló que, en promedio, realizan entre diez a doce cirugías por día, en los dos quirófanos que tienen habilitados. En algunas especialidades hay cirugías programadas hasta junio próximo.

El hospital requiere al menos dos quirófanos más, con todos los equipos médicos y profesionales, para dar abasto a la gran demanda de pacientes provenientes no solo de Presidente Franco, sino de varios otros municipios de la región.