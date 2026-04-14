Falla en planta de oxígeno obliga a suspender cirugías programadas en el Hospital Distrital de Presidente Franco

El servicio de cirugía en el Hospital de Presidente Franco fue interrumpido ayer, lunes, debido a que la presión del oxígeno bajó considerablemente. A raíz de esto, todas las cirugías programadas quedaron suspendidas, incluyendo casos en los que los pacientes ya estaban preparados en el quirófano

Según los profesionales, un conector de la planta de oxígeno se averió, por lo que el paso del oxígeno medicinal quedó afectado. Con la poca cantidad de oxígeno no se podía garantizar el servicio, por lo que los pacientes fueron nuevamente retirados del quirófano.

“La salud no puede ser privilegio de unos pocos”, reclama monseñor Cabello

Tras el incidente, el sistema fue restaurado y sometido a varias pruebas, por lo que las cirugías fueron reanudadas. La doctora Andrea Jiménez, directora del hospital, explicó que la planta ya volvió a operar con normalidad y que los pacientes que no fueron operados ya fueron reagendados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gran demanda de pacientes

Señaló que, en promedio, realizan entre diez a doce cirugías por día, en los dos quirófanos que tienen habilitados. En algunas especialidades hay cirugías programadas hasta junio próximo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hospital requiere al menos dos quirófanos más, con todos los equipos médicos y profesionales, para dar abasto a la gran demanda de pacientes provenientes no solo de Presidente Franco, sino de varios otros municipios de la región.