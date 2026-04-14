Interceptan camión con doble fondo que llevaba 352,5 kilos de marihuana con destino a Brasil

Según el informe policial, los agentes realizaron tareas de vigilancia a 5,5 kilómetros del Puente de la Amistad, sobre la Ruta PY02, en el marco de una investigación sobre un supuesto esquema de tráfico internacional de estupefacientes con destino al Brasil.

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En ese contexto, los agentes procedieron a la interceptación y verificación de un camión Hyundai, modelo Mighty, color blanco, chapa AEP 352, que era conducido por Pedro Zelaya Aguirre, domiciliado en el barrio 23 de Octubre.

Durante la inspección inicial, los intervinientes se percataron del fuerte olor a marihuana en la carrocería del vehículo, por lo que dieron aviso al fiscal antidrogas Manuel Rojas Rodríguez, quien dispuso el traslado del rodado y del conductor hasta Dirección de Policía de Alto Paraná.

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Allí, detectaron un doble fondo donde encontraron un total de 352,5 kilogramos de marihuana prensada, distribuidos en 424 panes embalados.

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Según los investigadores, Zelaya se dedicaba al transporte de carga legal de materiales de construcción desde Brasil, y que, aprovechando esa actividad lícita, llevaba sustancias ilícitas hacia el otro lado de la frontera.