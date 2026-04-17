AEDE se suma a la movilización nacional por mejoras en el IPS en Ciudad del Este

La concentración está prevista para las 08:30 frente al Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este, donde exigirán la destitución del presidente del IPS, Jorge Magno Brítez, además de la evaluación de la gestión de directores de hospitales regionales, clínicas periféricas y puestos sanitarios.

El presidente de la AEDE, Higinio Garcete, manifestó que la convocatoria está dirigida a los docentes y a todos los asegurados del IPS. “Es la hora de salir y marcar presencia para hacer oír nuestros reclamos”, expresó.

Explicó que durante la manifestación se habilitarán espacios para que los participantes expresen sus reclamos. Además, adelantó que pidieron a los asociados no llevar petardos para no molestar a los pacientes.

Apoyo de otros sectores

La Asociación de Pacientes Oncológicos y Hematológicos del IPS de Ciudad del Este (APOHAP) confirmó su participación, debido a la escasez de medicamentos y a las dificultades para conseguir turnos.

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Por su parte, Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Alto Paraná, comentó que sufren por la falta de insumos y medicamentos, además de la poca cantidad de máquinas de diálisis.

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Los organizadores mencionaron que la movilización será pacífica y que enviaron notas tanto a la dirección del hospital como a la Policía Nacional.