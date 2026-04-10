Crisis en IPS: docentes postergan movilización y se suman más sectores

Según el comunicado, la concentración está prevista para las 8:00, frente al Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este, donde los organizadores ratificarán una serie de exigencias dirigidas a las autoridades del sistema previsional.

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Uno de los reclamos es la destitución del presidente del IPS, Jorge Magno Brítez. Asimismo, solicitan una evaluación integral de la gestión de directores de hospitales regionales, clínicas periféricas y puestos sanitarios.

Otro de los puntos es la instalación urgente de una mesa técnica de trabajo que incluya al Poder Ejecutivo, el Ministerio del Trabajo, el IPS y organizaciones sindicales, con el fin de diseñar un plan de contingencia para mejorar la calidad de atención y los servicios brindados a los asegurados.

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Desde la AEDE señalaron que la postergación responde a la necesidad de articular acciones con otros gremios para fortalecer la medida de fuerza con una mejor concurrencia.

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Apoyo de otros sectores

En ese contexto, la Asociación de Pacientes Oncológicos y Hematológicos de IPS Ciudad del Este (APOHAP), anunció que se sumarán a la movilización pacífica, para visibilizar los reclamos más urgentes, entre ellos la falta de medicamentos, dificultades en el sistema de turnos y escasa disponibilidad de especialidades médicas.

En la misma línea, Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Alto Paraná, confirmó su adhesión a la medida. Denunció la falta de medicamentos, la escasez de máquinas de diálisis -situación que afecta incluso a pacientes en terapia intensiva- y el desabastecimiento de medicamentos e insumos para tratamientos de hemodiálisis.

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También, se sumarían los integrantes de la Asociación de Policías y Padres de Policías (APPP).