Asegurados del IPS en Guairá se suman a la movilización nacional por falta de medicamentos y mala atención

Trabajadores asegurados y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) en el departamento del Guairá confirmaron su adhesión a la movilización nacional prevista para este sábado 18 de abril, con una concentración que tendrá lugar frente al Hospital Regional de la previsional en la capital guaireña.

La medida forma parte de una protesta simultánea en distintos puntos del país, impulsada por gremios de docentes, trabajadores activos y jubilados, quienes denuncian una profunda crisis en el sistema de salud del IPS.

En el caso de Guairá, la convocatoria apunta a reunir a asegurados provenientes de ciudades como Villarrica, Mauricio José Troche, Iturbe, Fassardi, Independencia, Tebicuary y Paso Yobái, con el objetivo de visibilizar las carencias que afectan a los aportantes del interior.

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Los manifestantes cuestionan que, pese a los aportes mensuales obligatorios, la previsional no garantiza condiciones dignas de atención médica. Entre los principales reclamos se encuentra la constante falta de medicamentos, incluyendo fármacos esenciales para tratamientos crónicos y enfermedades de alta complejidad.

Asimismo, denuncian las prolongadas esperas para acceder a consultas especializadas, estudios médicos y cirugías programadas, lo que en muchos casos agrava el estado de salud de los pacientes. Otro punto señalado por los asegurados es el trato que reciben en los centros asistenciales, el cual califican como indigno, especialmente hacia adultos mayores y personas en situación vulnerable.

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La movilización en Villarrica está prevista para las 08:00 frente al hospital regional, en coincidencia con la principal concentración nacional que se realizará en la capital del país. Los organizadores sostienen que la protesta busca exigir respuestas concretas a las autoridades del IPS, así como cambios estructurales en la gestión de la institución.

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Entre los pedidos puntuales figuran el abastecimiento inmediato de medicamentos, la reducción de los tiempos de espera y una mayor transparencia en el manejo de los recursos. También reclaman el cese del maltrato administrativo y una atención más humana en consultorios y ventanillas.

La convocatoria se enmarca en una campaña nacional impulsada por diversos sectores bajo la consigna de “Salvar el IPS”, ante lo que consideran un deterioro progresivo del sistema previsional.