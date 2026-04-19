En CDE, Prieto lanza candidaturas y advierte sobre posibles ataques políticos: “Intentarán ensuciarnos”

El acto registró una masiva concurrencia de adherentes, superando la asistencia del cierre de campaña de Daniel Pereira Mujica realizado el 6 de noviembre pasado en el mismo lugar. Se reiteró que la unidad será el único camino de cara a las próximas elecciones.

Participaron los senadores Enrique Salyn Buzarquis y Ever Villalba (PLRA), Esperanza Martínez (PPC), además de otros legisladores y referentes del movimiento.

Durante su intervención, Prieto sostuvo que, además de intentos de inhabilitarlo por la vía judicial, recurrirán a lo que calificó como “la vieja confiable”, buscando vincularlo con posturas a favor del aborto, en contra de la familia o de ideologías como el comunismo. En ese sentido, afirmó que, a su criterio, es el actual gobierno el que actúa en contra de la vida y de los sectores más vulnerables.

“Van a intentar ensuciar nuestro proyecto con acusaciones falsas. Quiero ser claro: estamos a favor de la vida, de la familia y nuestro único compromiso es con la gente”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuestionó que, mientras desde el oficialismo se declaran defensores de la vida y la familia, continúa la corrupción galopante que, según afirmó, afecta directamente a los sectores más vulnerables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le roban a diario la educación a nuestros hijos y hasta la comida del almuerzo escolar. Hablan de familia, pero se enriquecen de la forma más miserable a costa de los niños”, expresó.

Asimismo, acusó al gobierno de Santiago Peña de estar aplazado en materia de seguridad, pues a diario se registran millonarios robos en el microcentro de Ciudad del Este.

Por su parte, el senador Ever Villalba destacó la necesidad de construir una única chapa opositora para enfrentar al Partido Colorado, subrayando la importancia de la unidad como estrategia electoral.

El intendente Daniel Pereira Mujica valoró el liderazgo de Prieto y consideró que su figura se fortalece frente a los intentos de frenar su carrera política. “Hoy es el mejor posicionado para ser el próximo presidente de la República”, afirmó.

En tanto, la exsenadora Kathya González proyectó que el movimiento logrará una amplia mayoría en la Junta Municipal en 2026, lo que permitiría garantizar gobernabilidad.

El acto contó, además, con la participación de delegaciones provenientes de 110 municipios del país.