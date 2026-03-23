“El país está mal” dice Prieto durante su gira política por Misiones

El ex intendente de Ciudad del Este y precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, realizó una gira política por el departamento de Misiones, donde participó en un acto político en la ciudad de Santa Rosa.

Durante su presencia en esta zona del país, el mismo mencionó que existen múltiples necesidades en nuestro país, y en lugares donde llegaba, la ciudadanía le comentaba falencias en educación, salud y seguridad.

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“Todos sabemos que hay cosas que están mal en este país. Donde vamos gente nos menciona la falta de circulante, las falencias en salud y educación, y la inseguridad, en algunos sectores más que en otros. También vemos a familiares que deben viajar a España o a Buenos Aires porque no tienen opciones de trabajo en nuestro país. Son personas que dejan a sus hijos, hermanos y seres queridos, generando familias que se separan. Eso es lo que encontramos”, señaló Prieto.

Explicó que este Gobierno Nacional, que siempre enarbola la bandera de la familia, es, sin embargo, el primero en generar condiciones económicas que obligan a su ruptura. “Está haciendo todo lo contrario y, además, le miente a la ciudadanía”, agregó.

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En otro momento, Prieto manifestó que el policía paraguayo y los docentes se encuentran entre los sectores peor remunerados del país, lo que generan graves consecuencias sociales y económicas.

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“Y con eso, claro que van a ser tentados a ser corruptos y, para más, del ministro para abajo les obligan a delinquir para hacer plata; los profesores, nuestros docentes, son otro sector peor pagado, ellos no deben de estar preocupándose en llegar a fin de mes si cuidan lo más valioso que tenemos en nuestro país, que son nuestros hijos, nuestros futuros”, expresó el político.

También mencionó que, durante sus recorridos, los ciudadanos le comentan que existen comunidades donde solo se puede enfermar de lunes a viernes, mientras que los fines de semana en los puestos de salud ya no se cuenta con médicos, ambulancias y mucho menos medicamentos.