Comilona de Teletón en el Este: se realiza este domingo en el que cumple diez años

En esta edición, La Comilona de Alto Paraná celebra diez años desde que se sirvió el primer plato, consolidándose como uno de los eventos más representativos del calendario cultural y solidario del este del país.

Lo que comenzó como un sueño compartido entre familias, voluntarios y municipios, hoy es una iniciativa emblemática gracias al compromiso de múltiples sectores de la sociedad, según destacan.

La jornada reunirá lo mejor de la gastronomía regional y nacional, con la participación de municipios, organizaciones civiles, universidades y empresas.

Entre las propuestas se encuentran el Festival del Naranjal de la Municipalidad de Ytakyry, así como un ternerón entero preparado por voluntarios de Jepopyhy, que se cocina durante más de 12 horas.

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La Comilona de Teletón en el Este

También participarán municipios como Ciudad del Este e Itakyry, además de organizaciones como APAMAP, ASO TEA, CODELESTE, Team Paraná, CODEFRAN, la Cámara de Empresas y la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, junto con universidades como UnInter, UNADES, UNIPAZ y UniNorte.

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Se contará con más de 60 stands gastronómicos, ofreciendo una amplia variedad de platos que van desde asados, pastas artesanales, paellas, mariscos y chupín de pescado, hasta propuestas de cocina árabe, coreana, japonesa y brasileña, además de una irresistible selección de postres.

Muchas de estas preparaciones comienzan incluso la noche anterior, cuando los cocineros encienden las brasas para lograr el punto perfecto.

Además de la propuesta culinaria, el evento contará con espectáculos artísticos en vivo, actividades recreativas para niñas y niños y un espacio apto para mascotas, haciendo de La Comilona una experiencia para toda la familia.

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Entradas para La Comilona de Teletón

Las entradas se encuentran disponibles en preventa desde G. 50.000, contactando al (0986) 111 019.

Con una combinación única de cultura, tradición y solidaridad, La Comilona de Alto Paraná promete una jornada inolvidable para todos los asistentes, donde el ingrediente principal seguirá siendo ayudar a transformar vidas.

Como parte del calendario solidario de Teletón, próximamente se realizarán también otras ediciones de esta gran fiesta gastronómica solidaria: el 10 de mayo tendrá lugar La Comilona Asunción en la sede de Jubilados Bancarios, y el 5 de julio se desarrollará La Comilona de Coronel Oviedo en el Club Coronel Oviedo.