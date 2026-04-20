Filas interminables en la frontera por el masivo ingreso de turistas a Ciudad del Este

Desde tempranas horas de este lunes, se registran kilométricas filas de vehículos sobre la BR-277, principal vía de acceso hacia el Puente de la Amistad, lo que evidencia el alto flujo de visitantes que buscan ingresar al país. De acuerdo con reportes, el tránsito en este paso internacional registra un incremento superior al 30%.

Entre los productos más demandados por los compradores destacan celulares, artículos informáticos, perfumes y, en los últimos tiempos, fármacos adelgazantes, cuyos precios resultan más competitivos en comparación con el mercado brasileño. Asimismo, comerciantes reportan un importante volumen de ventas en calzados, prendas de vestir y otros rubros.

El nuevo auge comercial se viene consolidando desde el año pasado, impulsado tanto por la llegada masiva de brasileños como el incremento de compradores argentinos.

El empresario Charif Hammoud, propietario del Grupo Monalisa y de un conocido hotel céntrico, destacó que la combinación del feriado y la baja del dólar contribuyó a una ocupación hotelera plena. “Hoteles llenos, turistas por todos lados, buscando hacer compras; se vende de todo. Si el movimiento continúa así, podrían faltar algunos productos”, expresó.

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Pidió habilitación del segundo puente

No obstante, el empresario lamentó que el Puente de la Integración aún no esté habilitado en su plenitud, lo que obliga a los visitantes a soportar largas esperas para cruzar la frontera. En ese sentido, instó a las autoridades a agilizar la apertura para turistas del puente a fin de mejorar la experiencia de los turistas.

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El Día de Tiradentes, es celebrado en Brasil el 21 de abril, en honor a Joaquim José da Silva Xavier y es una de las fechas más significativas del calendario del vecino país. Desde este lunes, víspera del feriado nacional, se declaró asueto en varios estados para propiciar el feriado largo.