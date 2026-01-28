Paraguay recibió 91% más de turistas en 2025

El Paraguay registró un fuerte aumento en el arribo de visitantes extranjeros en 2025, hecho que confiere al sector una inteesante proyección internacional, informaron en conferencia de prensa autoridades de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y de la Dirección Nacional de Migraciones.

De acuerdo con datos de la Senatur, entre enero y diciembre del año pasado ingresaron al país 3.657.194 visitantes. Angie Duarte, la ministra de Turismo, mencionó que se consolidó al sector “como uno de los sectores de mayor dinamismo” de la economía nacional.

Desglosando los números facilitados por el Observatorio Turístico de la Senatur, de ese total, 2.029.678 corresponden a turistas y 1.627.516 a excursionistas, lo que representa un crecimiento del 39% en este último segmento.

Duarte agregó que estos resultados reflejan el impacto de una política turística sostenida, orientada a posicionar a Paraguay como un destino competitivo, diverso y cada vez más atractivo en la región y a nivel internacional.

“Hoy el turismo se consolida como un motor clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la proyección internacional del país”, manifestó.

Cifras preliminares

Según cifras preliminares, los ingresos por turimos alcanzaron aproximadamente US$ 1.422 millones, de los cuales US$ 1.363 millones corresponden al gasto de turistas y US$ 58,5 millones al gasto de excursionistas.

En cuanto a los principales mercados emisores, Argentina lidera esta actividad con el 79,98% visitantes, seguida por Brasil con el 10,14%, Estados Unidos con el 1,09% y otras naciones que, en conjunto representan, el 9% del total.

“La fuerte presencia de extranjeros provenientes de países vecinos confirma el posicionamiento de Paraguay como un destino regional estratégico. Al mismo tiempo, celebramos el crecimiento sostenido de mercados de larga distancia, que fortalecen nuestra visibilidad y competitividad internacional”, destacó la subsecretaria de Estado.

Además dijo que este rubro genera un impacto transversal en la economía, debido a que cada visitante impulsa sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte, la artesanía, los eventos y los servicios turísticos, generando oportunidades reales para miles de emprendedores, trabajadores y comunidades en todo el país”, concluyó.