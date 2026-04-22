Denuncian aumento abusivo del pasaje del transporte público en Minga Guazú

Mediante el decreto Nº 5.811 del MOPC, de fecha 17 de abril, se autorizó el reajuste de la tarifa de pasajes del transporte público intermunicipal. En el documento se establecen los nuevos montos para todo el país y, para Minga Guazú (km 30) hasta Ciudad del Este, el precio fijado es de G. 5.200, mientras que desde el km 24 es de G. 5.100.

Sin embargo, la empresa Minga Guazú SA, que es la única que cubre ese trayecto, aplicó un incremento del 40 %, por lo que el pasaje pasó de G. 5.000 a G. 7.000 desde el lunes pasado.

La firma en cuestión pertenece a la candidata colorada a la intendencia de Minga Guazú, Carolina Coronel. Desde este medio intentamos obtener su versión, pero no respondió las llamadas.

Mónica Ramírez, pobladora del distrito, pidió informes a través del portal de acceso a la información pública al municipio local sobre el incremento del pasaje. Consideró que la suba es abusiva.

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“Un aumento del 40 % no solo es abusivo, sino que demuestra que cuando el control no es real, las empresas pueden hacer lo que quieran en nuestra ciudad de Minga Guazú”, dijo.

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Afirmó que un incremento tan grande de una sola vez y sin previo aviso afecta a los usuarios que utilizan el servicio todos los días.

“El lunes amanecieron con eso y sabemos la realidad de muchas personas que salen con lo justo y no pudieron tomar el servicio”, añadió.

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Igualmente, refirió que como en Minga Guazú opera una sola empresa, eso facilita que tome medidas muy arbitrarias.

“Se tiene que abrir el servicio de transporte público a más empresas, incluso pensar en la posibilidad de tener unidades desde la administración municipal”, finalizó.

En otro distritos también hay subas

En otros municipios de Alto Paraná también se registraron aumentos, pero en menor porcentaje. En Presidente Franco, por ejemplo, los usuarios reportan subas de G. 5.000 a G. 6.000 en empresas que realizan el trayecto hasta Ciudad del Este.