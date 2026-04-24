DNIT dispuso cierre temporal de conocido restaurante árabe en Ciudad del Este

La medida fue aplicada luego de controles realizados por la institución, en los que se comprobó que el establecimiento “Halal´s” no emitía facturas durante operativos encubiertos de compra. “La práctica constituye una infracción a las normas tributarias vigentes y afecta el proceso de formalización económica”, manifestaron desde la DNIT.

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El local, que fue intervenido con la Policía Nacional, mediante una autorización judicial, retomará sus actividades esta noche, tras cumplir el periodo de suspensión establecido por las autoridades.

Según la DNIT, el cierre responde a un proceso previo de verificación en el que se evidenció una conducta reiterativa en el incumplimiento, además de otras faltas formales. Estas irregularidades derivaron en la solicitud de una orden judicial para proceder a la clausura temporal del negocio.

Paralelamente, la institución notificó al contribuyente sobre el inicio de una fiscalización puntual, con el objetivo de determinar si existió o no defraudación fiscal. En ese contexto, técnicos de la Dirección General de Fiscalización Tributaria llevan adelante tareas de inventario como parte de la investigación.

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Continuarán los controles

Finalmente, la institución anunció que continuará con los controles en todo el país e instó a la ciudadanía a denunciar casos de no entrega de facturas u otras irregularidades tributarias.