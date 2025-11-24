Video: comerciantes impiden control de DNIT y denuncian persecución

Comerciantes y pobladores de la ciudad de Alberdi expulsaron este viernes a funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes intentaron intervenir un comercio ubicado en el barrio Santa Helena, generando una reacción inmediata de los pobladores.

Los habitantes sostuvieron que no permitirán este tipo de procedimientos debido a que, históricamente, la ciudad ha dependido del comercio informal.

“Aquí toda la vida vivimos del contrabando. Este era un pueblo olvidado y marginado; no hay fábricas ni empleo, y solo se vive del comercio para sustentar a nuestras familias”, expresó Angélica Chaparro, una antigua comerciante de la zona.

Otro comerciante, Diego Vargas cuestionó al Gobierno señalando que “solo molestan a la gente que trabaja”, reclamando que las autoridades no persiguen a los verdaderos delincuentes. “Siempre vienen contra los que nos ganamos el pan de cada día”, afirmó.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Santa Helena, en el local conocido como Despensa Doña Nicolasa, dedicado al comercio mayorista y minorista. Los pobladores se concentraron rápidamente en el sitio y, entre gritos de “fuera de aquí” obligaron a los funcionarios a retirarse. Ni siquiera la presencia policial logró contener a los manifestantes.

Testigos indicaron que algunas personas incluso golpearon el vehículo oficial, lo que llevó a que tanto los funcionarios como la Policía abandonaran el lugar sin poder concretar la intervención.

Los comerciantes permanecen en estado de alerta, tras circular en grupos de WhatsApp la información de que la DNIT retornaría con mayor presencia policial para intervenir al menos cinco locales considerados mayoristas en la zona.

Pero dicha información hasta ahora no se pudo confirmar con los funcionarios de la DNIT.