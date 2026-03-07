Paraguay suma nueve feminicidios que dejan 17 huérfanos en lo que va de 2026

Según un reporte del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, la institución registra ocho causas abiertas por feminicidio e investiga otros tres casos de tentativa de homicidio en personas que fueron víctimas colaterales.
El informe, que recoge datos de enero al 7 de marzo, destacó que seis víctimas eran madres que dejaron a 17 hijos en la orfandad.
La edad promedio de las víctimas, todas ellas paraguayas, está entre los 12 a 80 años y la de los agresores entre los 18 y 80 años, detalló la Fiscalía.
Sobre el parentesco del agresor, tres de ellos fueron sus parejas, una expareja, un padrastro, un hijo, dos hombres desconocidos y una persona a determinar.
En siete casos los crímenes ocurrieron en viviendas y dos en la vía pública, según el informe que destacó que dos de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
El Ministerio Público indicó que en cinco casos los agresores utilizaron un arma blanca, en dos armas de fuego. Además, una mujer murió por asfixia y otra por golpes.
En enero se reportaron seis casos y tres en marzo.
Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos, según la Fiscalía.
De enero a diciembre del año pasado, se contabilizaron 37.825 casos de violencia familiar, lo que representa un promedio de 104 víctimas por día.