Nuevo Liberalismo lanza precandidatura de María Portillo en Ciudad del Este

La actividad contó con la participación de referentes políticos, entre ellos los senadores del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes y Walter Kobylanski, así como del titular del PLRA, Hugo Fleitas. El acto político con miras a las internas se realizó anoche en una cancha sintética privada ubicada sobre la avenida Amado Benítez de esta capital departamental.

Durante su discurso, Carlos Portillo lanzó críticas hacia líder de “Yo Creo” Miguel Prieto, quien encabezará la lista de su nucleación política y había asegurado que su sector lograría diez escaños en la Junta Municipal.

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“Muchos todavía van a llorar, dicen que ya terminó el Partido Liberal, entonces, ¿para qué lloran, por qué se preocupan? Nos tienen miedo. Hay un pombero que dijo que van a meter 10 concejales, pero cuando entremos en la Junta Municipal, 10 cintarazos le vamos a dar”, manifestó.

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Por su parte, María Portillo defendió la vigencia del PLRA en el escenario político esteño y sostuvo que su propuesta se basa en una gestión “honesta y transparente” y recordó su breve paso por la administración municipal como interina, tras la destitución de Miguel Prieto, que —según afirmó— le permitió demostrar capacidad de gestión.

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Escenario político

El lanzamiento de candidaturas se da con miras a las internas simultáneas previstas para el 7 de junio, donde el PLRA definirá sus candidaturas para la intendencia y la Junta Municipal.

En ese contexto, el PLRA presenta dos precandidaturas femeninas al Ejecutivo municipal: María Portillo, que mantiene una alianza con Cruzada Nacional y otros partidos minoritarios, y Laura Folle por el Movimiento Frente Radical.

Tanto los candidatos del Partido Liberal como de los de la ANR deberán medir fuerzas en las municipales con el actual intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), quien había obtenido una amplia victoria en las elecciones extraordinarias convocadas tras la destitución de Miguel Prieto.