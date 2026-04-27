Asaltantes se equivocan y roban insulina y óvulos creyendo que eran tirzepatida

Según quedó registrado en el circuito cerrado, los asaltantes llegaron hasta el local farmacéutico a bordo de un automóvil Toyota, modelo Carina, color blando. Tras ingresar al local y anunciar el atraco, se alzaron con tres teléfonos celulares —uno perteneciente a la víctima y dos corporativos— además de aproximadamente G. 1.000.000 en efectivo.

Asimismo, se apoderaron de varios medicamentos, entre ellos insulina y óvulos, aunque aparentemente creyeron que eran fármacos utilizados para bajar de peso a base de tirzepatida.

La encargada del local manifestó que en ese momento no disponían del medicamento utilizado para el tratamiento de la obesidad.

Agentes de la Comisaría 22ª acudieron al lugar para el procedimiento de rigor y reportaron el caso a través del sistema radial de la Policía Nacional.

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Posteriormente, ya esta madrugada, se logró ubicar el vehículo presuntamente utilizado en el asalto. El rodado, que no registra denuncia, fue encontrado abandonado con el motor en marcha en la intersección de la avenida Perú y la ruta PY07, en la ciudad de Hernandarias.

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El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de Ciudad del Este, abogado Osvaldo Zaracho, quien dispuso la intervención del personal de Criminalística para el levantamiento de evidencias, así como la participación del Departamento de Investigaciones para iniciar las pesquisas.