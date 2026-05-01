Creativo contrabando: incautan medicamentos para adelgazar escondidos en potes de dulce de leche

En un operativo realizado en la víspera, los agentes brasileños procedieron a la apertura de un ómnibus de turismo, donde encontraron medicamentos para adelgazar ocultos en diferentes compartimientos. Los productos habrían ingresado desde Paraguay.

El ómnibus había sido interceptado e incautado el pasado 19 de abril en un puesto de la Policía Rodoviaria Federal, en Santa Terezinha de Itaipu, y tenía como destino el municipio de Cabo Frío, en Río de Janeiro. La apertura fue previamente programada para ayer, a fin de realizar la verificación detallada de los equipajes y bultos transportados.

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Durante el procedimiento, solo en los potes de dulce de leche fueron encontradas 545 ampollas. En el interior del ómnibus, los funcionarios localizaron otras 2.000 ampollas, totalizando 2.545 unidades. La carga fue valuada en 555.000 reales.

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Incautación en aumento

En el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2025, la Aduana de la Receita Federal en Foz de Iguazú incautó 8.630 unidades de medicamentos para adelgazar.

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Mientras que entre enero y el 30 de abril de 2026, las incautaciones totalizaron 59.027 unidades del mismo tipo de medicamento, evidenciando un aumento significativo en relación con el periodo anterior.

La incautación representa un impacto importante contra el transporte irregular de sustancias controladas, que serían comercializadas sin ningún registro sanitario.