Escuchó disturbios frente a su casa, salió a reclamar y fue baleada

El hecho ocurrió este martes, a las 02:30 aproximadamente, en el km 4,5, lado Acaray, asentamiento Medalla Milagrosa de esta capital departamental.

La víctima fue identificada como Yohana Beatriz Escobar Duarte (27), quien sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en la espalda, lado derecho. El presunto autor está identificado como Francisco Areco Cañete (23), quien vive a tres cuadras del lugar del hecho.

Agentes policiales llegaron al sitio tras una llamada telefónica y fueron recibidos por Zunilda Ramírez Duarte, hermana de la víctima, quien explicó que la víctima ya había sido trasladada por su concubino al Hospital Regional de Ciudad del Este.

En el centro asistencial, el concubino de la víctima, Miguel Ángel Zelaya Alcaraz (31), relató que se encontraban descansando cuando escucharon una discusión entre el sindicado y otro vecino frente a su vivienda.

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Según Zelaya, al salir para pedir que se retiren del lugar, el joven efectuó varios disparos contra la su pareja, de los cuales uno le impactó en la espalda.

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Tras el ataque, el Areco Cañete huyó en un automóvil Toyota Corolla, que sería propiedad de su hermano Daniel Cañete. El rodado fue posteriormente localizado frente a la vivienda del sospechoso y quedó incautado por disposición fiscal.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, abogada Julia González, quien ordenó la incautación del vehículo. Asimismo, intervinieron agentes de Criminalística y del Departamento de Investigación de Delitos para el levantamiento de evidencias.