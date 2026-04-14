Revelan estado de salud del cajero de Biggie baleado por asaltantes

Un joven de 21 años resultó herido de bala durante un asalto perpetrado esta madrugada en una sucursal de Biggie ubicada en las inmediaciones del IPS Central.

La víctima, quien se desempeñaba como cajero, fue atacada cuando dos hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en el local exigiendo la recaudación, para luego darse a la fuga con aproximadamente G. 1.000.000.

El titular de la Dirección Médica del Hospital Central del IPS, Dr. Edgar Ortega, dijo que el joven llegó con una herida en la región de la cadera izquierda, la cual tenía orificio de entrada, pero no de salida.

“El paciente se encuentra estable y en buen estado en general. Con lo estudios realizados, se muestra que el proyectil se encuentra alojado en la zona del muslo izquierdo”, mencionó el profesional de blanco.

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En estos momentos el joven está recibiendo el tratamiento correspondiente por parte de los profesionales correspondientes.

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“A estas alturas podemos decir que fue una desgracia con suerte, más allá que en estos momentos se está evaluando el grado de lesión que tiene”, apuntó.

Para finaliar, aclaró que el afectado tendrá varios días de internación, en los que estará bajo observación y el alta recibirá una vez se encuentre recuperado en su totalidad.