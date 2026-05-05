ABC en el Este
05 de mayo de 2026 a la - 08:39

Falsos policías asaltan a pasero para robar celulares, pero al final se llevaron tres cajas de cigarrillos

Entorno nocturno con varios vehículos estacionados en un espacio abierto rodeado de vegetación.
Los delincuentes huyen en un vehículo azul tras perpetrar el asalto domiciliario.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Cuatro a cinco delincuentes que se hicieron pasar por policías perpetraron un asalto en la vivienda de un pasero y se alzaron con mercaderías que no serían de alto valor. Según la denuncia, los autores exigieron en todo momento la entrega de teléfonos celulares que la víctima no poseía.

Por ABC Color

El asalto se registró este martes, a las 2:20 aproximadamente, en una vivienda ubicada a pocos metros de la ribera del río Paraná, en el barrio San Miguel de esta capital departamental.

De acuerdo con los datos, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de un automóvil Toyota Sienta de color azul.

La víctima, identificada como Eladio Lezme Robledo (50), relató que se encontraba durmiendo cuando los desconocidos violentaron la puerta principal de su casa. En un primer momento, se hicieron pasar por agentes policiales, pero luego anunciaron el asalto.

Posteriormente, los delincuentes redujeron al dueño de casa y lo trasladaron a una habitación, donde le exigieron de forma insistente la entrega de un lote de celulares que creían que había en el lugar. Sin embargo, al no hallar, se llevaron tres cajas de cigarrillos y una de insecticida, lo que refuerza la sospecha de que se habrían equivocado de objetivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se llevaron el almacenamiento del circuito cerrado

Antes de huir del lugar, los delincuentes se apoderaron del dispositivo de almacenamiento del sistema de circuito cerrado. No obstante, agentes de la Subcomisaría 51ª obtuvieron algunas imágenes proporcionadas por vecinos y que están siendo analizadas por personal del Departamento de Investigaciones.