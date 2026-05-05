Falsos policías asaltan a pasero para robar celulares, pero al final se llevaron tres cajas de cigarrillos

El asalto se registró este martes, a las 2:20 aproximadamente, en una vivienda ubicada a pocos metros de la ribera del río Paraná, en el barrio San Miguel de esta capital departamental.

De acuerdo con los datos, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de un automóvil Toyota Sienta de color azul.

La víctima, identificada como Eladio Lezme Robledo (50), relató que se encontraba durmiendo cuando los desconocidos violentaron la puerta principal de su casa. En un primer momento, se hicieron pasar por agentes policiales, pero luego anunciaron el asalto.

Posteriormente, los delincuentes redujeron al dueño de casa y lo trasladaron a una habitación, donde le exigieron de forma insistente la entrega de un lote de celulares que creían que había en el lugar. Sin embargo, al no hallar, se llevaron tres cajas de cigarrillos y una de insecticida, lo que refuerza la sospecha de que se habrían equivocado de objetivo.

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Se llevaron el almacenamiento del circuito cerrado

Antes de huir del lugar, los delincuentes se apoderaron del dispositivo de almacenamiento del sistema de circuito cerrado. No obstante, agentes de la Subcomisaría 51ª obtuvieron algunas imágenes proporcionadas por vecinos y que están siendo analizadas por personal del Departamento de Investigaciones.