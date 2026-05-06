Asaltan farmacia en Ciudad del Este y roban tirzepatida y otros medicamentos

El atraco ocurrió anoche, a las 22:30 aproximadamente, en la sucursal de la cadena de farmacias Farmacenter, ubicada sobre la avenida Amado Benítez Gamarra, entre Calle 4, en el barrio 23 de Octubre, según la denuncia radicada en la Subcomisaría 3ª.

Resultó víctima Eunise Martínez Monzón (38), quien fue sorprendida por dos maleantes armados con revólver cuando procedía a cerrar el local.

Una vez dentro, los delincuentes se dirigieron directamente a la heladera, de donde sustrajeron varias cajas de medicamentos, entre ellos productos que contienen tirzepatida de la marca Lipolees, además de insulina, gotas oculares y óvulos, cuya cantidad exacta no fue precisada.

Tras concretar el robo, los autores huyeron del lugar en un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, color negro, que contaba con chapa Mercosur en la parte frontal. Sin embargo, el número de la chapa no pudo ser identificado en las imágenes del circuito cerrado.

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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Carlos Almada, y al personal del Departamento de Investigaciones, para iniciar las pesquisas.