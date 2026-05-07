ABC en el Este
07 de mayo de 2026 a la - 13:35

Paraguayo cae con 212 kilos de marihuana en el Puente de la Amistad

La marihuana incautada en el Puente de la Amistad.
La droga hallada en el doble fondo del vehículo.Gentileza

FOZ DE YGUAZÚ. Agentes de la Receita Federal interceptaron un automóvil con el que se pretendía ingresar a territorio brasileño con 212 kilogramos de marihuana. El procedimiento fue realizado a las 6:50 aproximadamente en la zona primaria del Puente de la Amistad, lado brasileño.

Por ABC Color

Según los datos, los fiscalizadores realizaban un control rutinario con apoyo de efectivos de la Fuerza Nacional cuando ordenaron detener la marcha de un automóvil Chevrolet con chapa paraguaya. Al momento de la inspección, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzado y reducido por los agentes de seguridad.

Tras una revisión minuciosa del rodado, los intervinientes detectaron un compartimiento oculto en la valijera, donde llevaba la carga ilícita.

La droga fue hallada tras una inspección exhaustiva por parte de la Receita Federal.
Un funcionario de la Receita Federal inspecciona el vehículo del compatriota.

Posteriormente, tanto el conductor como el vehículo y la sustancia incautada fueron trasladados a la Delegación de la Policía Federal.

Los intervinientes mencionaron que es el tercer día consecutivo que incautan drogas en el sector aduanero. Las intervenciones permitieron incautar más de una tonelada de marihuana en la zona fronteriza.

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