Avenida Guillermina Núñez otra vez inundada en Ciudad del Este

Esta mañana, la avenida amaneció inundada, lo que hizo prácticamente imposible la circulación vehicular, frente al Centro Regional de Educación y al costado de la Gobernación de Alto Paraná. Incluso, un automóvil Kía Río que intentó atravesar la zona quedó atascado en el agua acumulada.

Los afectados lamentan que, pese a los reiterados reclamos realizados a lo largo de los años, hasta el momento no hay una solución al problema.

Pedidos sin respuestas

El 11 de diciembre de 2019, la Junta Municipal había aprobado una resolución instando al entonces intendente Miguel Prieto Vallejos a impulsar la elaboración de un proyecto que permita la solución definitiva. Sin embargo, a pesar la reiteración de pedidos, la situación persiste.

En su momento, se había planteado un plan conjunto con la Gobernación para licitar obras de ensanchamiento del canal pluvial y la instalación de una red de tuberías con conexión hacia el Lago de la República; sin embargo, tanto la administración municipal como la departamental ya cambiaron desde entonces, sin haberse solucionado.

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