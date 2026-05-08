Hurtan 10.000 dólares mientras la víctima participaba de un partido de fútbol

La víctima fue identificada como Hugo Gustavo Benítez Meza (31), quien estacionó su vehículo para participar de un encuentro con amigos y, al regresar, se llevó la desagradable sorpresa que el vidrio de la puerta trasera de su camioneta Toyota Fortuner, estaba roto.
Los delincuentes huyeron con una mochila que contenía 10 mil dólares, documentos varios y un teléfono corporativo.
Según quedó registrado, uno de los delincuentes descendió de un vehículo y simuló estar hablando por teléfono antes de romper el vidrio de la camioneta y llevar la millonaria suma de dinero.
Posteriormente, la víctima rastreó su celular y localizó en yuyal cercana al lugar del hecho.
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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno Carlos Almada para iniciar las pesquisas.