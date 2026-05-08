Hurtan 10.000 dólares mientras la víctima participaba de un partido de fútbol

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre fue víctima de un hurto tras dejar estacionado su vehículo para jugar fútbol con amigos y, al regresar, constató que delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta y sustrajeron 10.000 dólares en efectivo. El hecho se registró ayer, a las 21:30 aproximadamente, sobre la calle Las Azaleas de esta capital departamental.