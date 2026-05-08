ABC en el Este
08 de mayo de 2026 a la - 11:07

Hurtan 10.000 dólares mientras la víctima participaba de un partido de fútbol

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre fue víctima de un hurto tras dejar estacionado su vehículo para jugar fútbol con amigos y, al regresar, constató que delincuentes rompieron el vidrio de su camioneta y sustrajeron 10.000 dólares en efectivo. El hecho se registró ayer, a las 21:30 aproximadamente, sobre la calle Las Azaleas de esta capital departamental.

Por ABC Color

La víctima fue identificada como Hugo Gustavo Benítez Meza (31), quien estacionó su vehículo para participar de un encuentro con amigos y, al regresar, se llevó la desagradable sorpresa que el vidrio de la puerta trasera de su camioneta Toyota Fortuner, estaba roto.

Los delincuentes huyeron con una mochila que contenía 10 mil dólares, documentos varios y un teléfono corporativo.

Según quedó registrado, uno de los delincuentes descendió de un vehículo y simuló estar hablando por teléfono antes de romper el vidrio de la camioneta y llevar la millonaria suma de dinero.

Posteriormente, la víctima rastreó su celular y localizó en yuyal cercana al lugar del hecho.

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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno Carlos Almada para iniciar las pesquisas.