ABC en el Este
11 de mayo de 2026 a la - 09:26

En emotiva ceremonia, ordenan sacerdote en Itakyry

Sacerdote con túnica en misa, mientras asistentes de espaldas observan en un ambiente religioso con decoración típica.
La ceremonia religiosa de ordenación sacerdotal en Itakyry.Gentileza

La comunidad católica del distrito de Itakyry (Alto Paraná), dependiente de la Diócesis e Ciudad del Este, vivió una mañana cargada de fe y emoción con la ordenación sacerdotal de Clesivaldo Menezes Aguiar. La ceremonia fue celebrada el sábado en la Parroquia San Lorenzo, en medio de una masiva participación de fieles y religiosos.

Por ABC Color

Monseñor Pedro Collar Noguera, obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, presidió el rito de imposición de manos y confirió el sacramento del Orden Sagrado al nuevo sacerdote.

Durante la Santa Misa participaron numerosos presbíteros de la diócesis, quienes acompañaron al padre Clesivaldo en este importante paso de su vida espiritual y pastoral, concelebrando la eucaristía junto al obispo.

El templo parroquial contó con una masiva presencia de fieles, que asistieron con alegría para compartir este acontecimiento especial. También estuvieron presentes familiares y amigos del nuevo sacerdote provenientes del estado de Maranhão, Brasil, tierra natal del nuevo presbítero, quienes viajaron especialmente para acompañarlo en el inicio de su servicio sacerdotal.

La incorporación de Clesivaldo Menezes Aguiar se suma a Blas Rodrigo Oviedo Leguizamón y Joel Ireneo Benítez Gayoso, quienes fueron ordenados sacerdotes el 18 de abril pasado en la Parroquia Espíritu Santo del Área 4 de Ciudad del Este.

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