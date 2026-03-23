Iglesia Católica necesita más exorcistas, advierten al papa León XIV

La Iglesia Católica necesita de más sacerdotes especializados en exorcismo, advirtió al papa León XIV la Asociación Internacional de Exorcitas, tras una reunión en la Santa Sede y en la que alertaron sobre el aumento de casos de ocultismo y esoterismo.

Representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE, por sus siglas en inglés) se reunieron con el papa León XIV, quien los recibió en audiencia privada el pasado viernes 13 de marzo, informó Vatican News en su versión en inglés.

La AIE presentó un informe sobre el aumento de la “prevalencia de casos relacionados con el ocultismo, el esoterismo y el satanismo”. Según estos especialistas, más personas están experimentando “consecuencias espirituales” graves y se quedan sin respuestas institucionales.

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Sacerdotes mejor preparados

Durante la reunión, la Asociación Internacional de Exorcistas solicitó al Pontífice que garantizara que cada diócesis del mundo contara con uno o más sacerdotes exorcistas debidamente capacitados, y pusieron el foco enla formación del clero desde los seminarios hasta los obispos, además de insistir con programas serios para determinar con precisión cuándo se requiere intervención espiritual.

“Se necesitan criterios claros de discernimiento para abordar situaciones pastorales particularmente delicadas”, afirmaron los representantes de la asociación de exorcistas.

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El padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la AIE, dijo -según Vatican News- que ignorar estos fenómenos deja a muchos fieles sin una respuesta adecuada al grave sufrimiento espiritual, lo que a veces los lleva a buscar soluciones inapropiadas, en referencia a ocultismo, el esoterismo y el satanismo; e insistió en la necesidad de ofrecer una atención pastoral seria, prudente y basada en el Evangelio.

La la Asociación Internacional de Exorcistas fue fundada por el sacerdote Gabriele Amorth.