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12 de mayo de 2026 a la - 16:53

Junta de Mbaracayú rechaza rendición de cuentas de intendente cartista

Hombres y mujeres vestidos formalmente en reunión, escuchando a un orador, con un ambiente de atención y seriedad.
La Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas de la intendente Nanci Algarín (ANR-HC).Gentileza

MBARACAYÚ. La Junta Municipal de este distrito altoparanaense rechazó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2025 presentada por la intendente Nanci Algarín (ANR-HC), quien aspira a la reelección. Los concejales argumentaron la falta de documentos respaldatorios y denunciaron presuntas irregularidades en obras financiadas con recursos públicos.

Por ABC Color

El dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el concejal Wilberto Blanco (PLRA), recomendó no aprobar el informe remitido por la intendente, pues aseguran que no recibieron las documentaciones, principalmente las relacionadas con obras supuestamente abandonadas.

Según los ediles, el balance financiero fue presentado fuera del plazo establecido por la Ley Orgánica Municipal.

El rechazo al balance contó con los votos de los liberales Adejaime Pavei, Wilberto Blanco, Alberto Fretes y Rogelio Artmann, además de los colorados Mateo Farías y Edgar Giménez.

En este distrito altoparanaense, el movimiento Honor Colorado abrió la lista de cara a las internas municipales, situación que mantiene enfrentados políticamente a la actual intendente y precandidata a la reelección, Nanci Algarín, y al concejal Mateo Farías, quien encabeza el otro sector interno como aspirante a la intendencia y cuenta con el apoyo del edil Edgar Giménez.

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Por su parte, cinco concejales oficialistas respaldaron la aprobación del balance, mientras que el también edil colorado Almir Fochezato se abstuvo de votar.

Terreno vacío con estructuras de ladrillo en construcción rodeadas de vegetación en un día despejado.
La abundante maleza refleja el estado de abandono en que se encuentra la construcción del salón multiuso de la colonia Puerto Indio.

Durante la sesión, Blanco sostuvo que varias obras adjudicadas por la Municipalidad están abandonadas, pese a que se iniciaron a inicios de 2025.

“Todas las obras comenzaron a inicios de 2025 y las empresas normalmente tienen un plazo de seis meses o tienen la posibilidad de pedir una adenda de 90 días, pero en ningún momento se solicitó”, mencionó.

Entre las construcciones mencionó un salón multiuso y una plaza en Puerto Indio, además de un salón velatorio, el cementerio municipal y otro salón multiuso ubicado detrás de la sede municipal.

Blanco también criticó que la Municipalidad no haya facilitado copias de los documentos respaldatorios para un análisis detallado y denunció que únicamente se permitió revisar las carpetas en la oficina de la intendenta y con tiempo limitado.

Ante esta situación, la Junta Municipal resolvió rechazar el balance y exige informes sobre el estado financiero y avances de las obras ejecutadas con fondos provenientes de recursos genuinos y royalties.

Intentamos comunicarnos con la intendenta Nanci Algarín, pero no obtuvimos respuesta a nuestras consultas vía mensajes telefónicos y tampoco atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.