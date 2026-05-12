ABC en el Este
12 de mayo de 2026 a la - 09:40

Más de 60 instituciones participarán del desfile patrio en Ciudad del Este

Dos bailarinas en trajes blancos realizan movimientos alegres durante el desfile patrio, mientras sus compañeros alineados tocan tambores.
Como cada año, se prevé una masiva concurrencia durante el tradicional desfile patrio sobre la avenida Bernardino Caballero.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. La capital del décimo departamento prepara el tradicional desfile patrio en conmemoración por los 215 años de la Independencia de Paraguay. La actividad se desarrollará este jueves sobre la avenida Bernardino Caballero y reunirá 68 instituciones educativas, organizaciones civiles y fuerzas públicas.

Por ABC Color

Como parte de los preparativos, la Municipalidad dispuso desde este martes el cierre parcial de la citada avenida, en sentido norte-sur, específicamente entre las avenidas Rivas Ortellado y 12 de Junio, con el objetivo de acondicionar el espacio donde se desarrollará el acto central.

El evento arrancará a las 07:00 y contará con la participación de 68 instituciones, entre escuelas, colegios, universidades, bomberos voluntarios, militares y organizaciones sociales, que desfilarán para rendir homenaje a la gesta independentista del 14 y 15 de mayo de 1811.

Dos trabajadores de camiseta naranja instalan banderas paraguayas en un entorno verde, enfocados en su tarea mientras un vehículo pasa al fondo.
Dos funcionarios de la Municipalidad instalan banderas sobre la avenida Bernardino Caballero, preparando el ambiente para el desfile de la Independencia.

El programa oficial prevé un acto protocolar con interpretación del Himno Nacional, ofrenda de laureles, celebración religiosa y discursos alusivos a las fechas patrias. Además, se anuncian números artísticos y el tradicional desfile estudiantil.

Las autoridades municipales informaron que estudiantes de instituciones públicas, privadas y subvencionadas formarán parte de la actividad patriótica.

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