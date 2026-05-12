Más de 60 instituciones participarán del desfile patrio en Ciudad del Este

Como parte de los preparativos, la Municipalidad dispuso desde este martes el cierre parcial de la citada avenida, en sentido norte-sur, específicamente entre las avenidas Rivas Ortellado y 12 de Junio, con el objetivo de acondicionar el espacio donde se desarrollará el acto central.

El evento arrancará a las 07:00 y contará con la participación de 68 instituciones, entre escuelas, colegios, universidades, bomberos voluntarios, militares y organizaciones sociales, que desfilarán para rendir homenaje a la gesta independentista del 14 y 15 de mayo de 1811.

El programa oficial prevé un acto protocolar con interpretación del Himno Nacional, ofrenda de laureles, celebración religiosa y discursos alusivos a las fechas patrias. Además, se anuncian números artísticos y el tradicional desfile estudiantil.

Las autoridades municipales informaron que estudiantes de instituciones públicas, privadas y subvencionadas formarán parte de la actividad patriótica.

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