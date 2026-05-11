Desfile militar será con cadetes y sin tropas del interior este año

El comandante de las Fuerzas Militares, el general César Moreno, aclaró que el desfile militar “no fue cancelado” y buscó deslindar responsabilidades respecto a los cuestionamientos dirigidos a la ministra de Cultura, quien fue blanco de críticas tras versiones sobre la suspensión del evento.

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También sostuvo que no es inusual que alguno de los desfiles patrios sea suspendido dependiendo de las circunstancias de cada año. “Ningún gobierno durante sus cinco años hizo los dos desfiles tradicionales cada año. El año pasado no tuvimos desfile en mayo, sí en agosto”, afirmó y agregó que en otros años ocurrió al revés.

Destacó que las dinámicas de cada año son distintas, puesto que dependen de los operativos que tengan en curso. Asimismo, recordó que previamente se había tomado la determinación de que no se realice el desfile de la Independencia debido a otras actividades previstas, aunque finalmente se optó luego de la reacción ciudadana y el interés de las autoridades en preservar la conmemoración patria.

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“Valoramos que la ciudadanía y las autoridades se hagan eco de la importancia de los días patrios. Queremos que sea un día festivo para la patria”, expresó.

Desfile será con cadetes

En otro momento, Moreno explicó que este año el desfile estará orientado principalmente a las instituciones de enseñanza militar asentadas en Asunción y Central, por lo que no serán trasladados contingentes desde el interior del país, como suele ocurrir en los tradicionales desfiles del 14 de mayo y del 15 de agosto.

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“No vamos a traer personal del interior como lo hacemos normalmente. Vamos a disponer del Colegio Militar y de las escuelas de Artillería e Infantería, priorizando al personal del área capital”, señaló.

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Según indicó, un desfile tradicional con movilización de unidades del interior suele representar un costo aproximado de G. 700 millones.

Piden acompañamiento ciudadano

El general Moreno invitó a la ciudadanía a participar del desfile militar previsto para este jueves en la Costanera de Asunción. Además, ante las críticas, habló sobre el patriotismo del personal militar.

“Las Fuerzas Armadas mantienen el sentido de pertenencia y la identidad nacional. Estamos conformadas por hombres y mujeres de distintos estratos sociales y nos sentimos identificados con nuestro pueblo”, manifestó.