Política
11 de mayo de 2026 a la - 16:39

Tras reculada con el desfile, a las apuradas instalan colores patrios en edificios históricos

Recién el domingo 10 de mayo a las 16:45, el presidente de la República, Santiago Peña, acusó recibo de las fechas patrias y se instalaron las banderas y pabellones.
Recién el domingo 10 de mayo a las 16:45, el presidente de la República, Santiago Peña, acusó recibo de las fechas patrias y se instalaron las banderas y pabellones. GENTILEZA

Tras la reculada del gobierno cartista sobre la organización del desfile militar del 14 de mayo, el Poder Ejecutivo también ordenó a las apuradas y en forma improvisada la instalación de banderas y los colores patrios, una tradición de respeto y orgullo por nuestras fechas patrias. Este año el Paraguay cumple 215 años de independencia.

Por ABC Color

El sábado último el gobierno de Santiago Peña revió su decisión de suspender el desfile militar que se realiza cada año en conmemoración de las fiestas patrias.

A esto se sumó, intentar corregir a las apuradas y de forma totalmente improvisada, la falta de ornamentación con colores patrios frente a los edificios históricos.

Recién el domingo, a última hora de la tarde, funcionarios de la Presidencia de la República se vieron forzados a colocar las banderas y pabellones patrios sobre la entrada histórica de Mburuvicha Roga sobre la Avda. Mcal. López.

El desdén resulta llamativo, ya que al gobierno de Peña le gusta usar la estética de la albirroja para promocionar sus programas sociales, especialmente si están vinculados a entidades bancarias cercanas al Ejecutivo.

A esto se suma el intento de capitalizar electoralmente la clasificación de la selección paraguaya de Fútbol al Mundial 2026 México-EEUU-Cánada.

Lea más: Desfile militar será con cadetes y sin tropas del interior este año

Alliana también “se acordó”

En la noche del domingo último, las redes sociales de la vicepresidencia de la República, a cargo de Pedro Alliana, informaban que el histórico Palacete Vargas también ya contaba con una iluminación tricolor; sin embargo, no tenían ninguna bandera ni pabellón debido a la falta de previsión.

Foto reciente del Palacio de López. Fotografía atribuida a Rubén Dario Duarte Villalba.
Foto reciente del Palacio de López. Fotografía atribuida a Rubén Dario Duarte Villalba.

En redes sociales también circulaban fotografías del Palacio de López con tímidos banderines y banderas usadas en actos oficiales durante todo el año.

Esto, mientras decenas de municipios y gobernaciones, así como cientos de escuelas, colegios e incluso comisarías ya portaban las enseñas patrias en sus fachadas en respeto al orgullo nacional.

La Vicepresidencia, a cargo de Pedro Alliana, anunció recién en la noche del domingo último la iluminación con colores patrios en su edificio.
La Vicepresidencia, a cargo de Pedro Alliana, anunció recién en la noche del domingo último la iluminación con colores patrios en su edificio.

Numerosas entidades privadas ya se habían adelantado al Poder Ejecutivo y como cada año portan los colores patrios en sus edificios.