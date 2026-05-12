Paseos, compras y aventuras para hacer turismo interno con mamá en el Este

Varios de los atractivos turísticos estarán habilitados este 14 y 15 de mayo en el décimo departamento. Algunos cuentan con acceso gratuito y son ideales para pasar tiempo en familia. Estos planes son perfectos para combinar días de compras y aventuras.

Para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza, pueden optar por los Complejos Turísticos Itaipú (CTI) en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Las propuestas incluyen espacios con acceso libre y gratuito para toda la familia, además de obras de ingeniería y tecnología que estarán habilitadas tanto el 14 como el 15 de mayo.

Las opciones incluyen la visita a la Central Hidroeléctrica Itaipú, la Iluminación Monumental de la represa, la Reserva Natural Tatí Yupí y la Reserva Mbaracayú, entre otros.

El Sendero del Jaguareté, de Tekotopa Centro Ambiental, es otra de las propuestas del CTI. Para acceder a estos espacios, los visitantes deberán acreditarse previamente a través del correo cturistico@itaipu.gov.py o a los teléfonos (+595 61) 599 8040 / 8094.

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Para quienes prefieren una actividad diferente, pueden optar por un paseo atlántico por el río Paraná o simplemente disfrutar de un exquisito almuerzo o cena en el restaurante panorámico. Es una propuesta de Katamaran Paraguay, ubicado a metros de la cabecera del Puente de la Amistad, y cuenta con precios promocionales por el Día de la Madre.

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Igualmente, espacios como los Saltos del Monday, el Parque Lineal y otros estarán habilitados durante el feriado largo.

Paseos perfectos para combinar con compras

Los paseos son perfectos para combinar con días de compras en la zona comercial de Ciudad del Este, disfrutar de la movida nocturna o simplemente de días de relax en los hoteles y posadas de la región.

Como los puntos turísticos están a pocos kilómetros, en casi todos los casos se pueden hacer trayectos de ida y vuelta en el día desde Ciudad del Este.

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Otra ventaja de optar por el décimo departamento es la proximidad con Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina, donde también se ofrecen varias alternativas para el ocio y la distracción. Las opciones incluyen visitas a las Cataratas del Iguazú, el Parque de las Aves, el Marco de las Tres Fronteras, entre otros.