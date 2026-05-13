ABC en el Este
13 de mayo de 2026 a la - 09:25

Caen dos hombres con réplica de fusil y mercaderías presuntamente robadas en asalto tipo comando

Dos hombres, uno con chaqueta oscura y otro con suéter rojo, lucen serios frente a la comisaría de Minga Guazú.
Los dos detenidos Alexis Daniel Marín Zaragoza y Nelson Portillo Villalba estarían vinculados a la gavilla que asaltó un vehículo de una transportadora.Gentileza

MINGA GUAZÚ. Agentes policiales aprehendieron a dos hombres e incautaron una réplica de arma larga y mercaderías que estarían relacionadas al violento asalto a un camión de la empresa transportadora Norexpress, ocurrido el pasado 28 de abril. El procedimiento fue realizado este miércoles, a las 05:00 aproximadamente, sobre la Ruta PY02, a la altura del exkilómetro 26 de esta ciudad.

Por ABC Color

Los aprehendidos fueron identificados como Nelson Portillo Villalba (43), domiciliado en el barrio Fátima de Ciudad del Este, quien registra antecedentes por robo agravado, y Alexis Daniel Marín Zaragoza (21), oriundo del departamento de San Pedro.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron una réplica perfecta de arma larga tipo M-6, de color negro, un automóvil Toyota IST, además de cuatro aparatos celulares y varios indicios presumiblemente relacionados al asalto en perjuicio a la transportadora Norexpress.

Según datos, en los teléfonos celulares hallaron varios audios que harían referencia a presuntos planes de asalto a camiones transportadores de mercaderías.

Oficina desordenada con cajas y productos variados, sin personas presentes, enmarcada por un emblema de la Policía Nacional.
En el vehículo hallaron mercaderías que habrían sido robadas durante el asalto.

Los intervinientes mencionaron que estaban realizando tareas preventivas y acompañamiento a transportadoras de valores cuando visualizaron el vehículo sospechoso circulando sobre la Ruta PY02.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esta situación, los agentes procedieron a interceptar e inspeccionar el rodado, lo que permitió encontrar en su interior la réplica del arma larga y las mercaderías.

El antecedente del asalto a Norexpress

Según los intervinientes, las mercaderías halladas en el rodado guardarían relación con el asalto perpetrado el pasado 28 de abril contra un furgón de la empresa transportadora Norexpress, sobre la Ruta PY06, en inmediaciones de la báscula del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En aquella ocasión, una gavilla integrada por entre cuatro y cinco delincuentes armados, vestidos con chalecos y kepis similares a los utilizados por la Policía Nacional, interceptó el camión transportador simulando un control policial.

Las víctimas fueron los transportistas Roberto Candia Álvarez (29) y César Ramón Marecos Ávalos (29), quienes trasladaban repuestos para maquinarias agrícolas y productos farmacéuticos desde Ciudad del Este con destino a Encarnación.

Tras reducir a los trabajadores, los delincuentes trasladaron el furgón hasta una zona descampada, donde descargaron las mercaderías en otro vehículo. Antes de huir, despojaron a las víctimas de sus teléfonos celulares y retiraron la cámara interna del camión.