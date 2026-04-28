“Piratas del asfalto” simulan control policial y roban carga sobre la ruta PY06

El atraco ocurrió este martes, a las 04:10 aproximadamente, en inmediaciones de la báscula del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ubicada en sobre la Ruta PY06.

Según el informe de la Subcomisaría 52ª, las víctimas fueron identificadas como Roberto Candia Álvarez (29) y César Ramón Marecos Ávalos (29), quienes salieron esta madrugada desde el kilómetro 7 de Ciudad del Este con destino a Encarnación a bordo de un furgón Mercedes-Benz propiedad de la empresa transportadora Norexpress.

De acuerdo con el reporte policial, tras pasar la báscula, ubicada en el kilómetro 242 el vehículo fue interceptado por un automóvil plateado con balizas, con cuatro a cinco hombres armados. Los ocupantes del rodado exhibieron supuestas placas policiales y obligaron a los transportistas a detenerse.

Seguidamente, descendieron los delincuentes vestidos con chalecos y kepis similares a los de la Policía Nacional, quienes, portando armas largas, y dieron la voz de asalto. Posteriormente, trasladaron el furgón y a las víctimas a unos 10 kilómetros del lugar, en una zona descampada, donde procedieron a trasbordar las mercaderías a otro vehículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cargamento robado consistía en repuestos para maquinarias agrícolas y tres cajas con productos farmacéuticos. Según el comisario principal Arnaldo Irala, jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Alto Paraná, la carga no consistiría en fármacos adelgazantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de huir, los asaltantes despojaron a las víctimas de sus celulares y retiraron la cámara interna del vehículo. Además, habrían utilizado un inhibidor de señal, presumiblemente para bloquear el sistema de rastreo satelital del furgón.