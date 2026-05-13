Nueva requisa en cárcel de Minga Guazú deja elementos prohibidos incautados y siete internos trasladados

Según el informe policial, el procedimiento se inició a las 19:45 en el Módulo 7 del penal, considerado uno de los sectores más sensibles del establecimiento penitenciario donde están recluidos los internos de alto perfil.

La intervención contó con el apoyo de un importante contingente de la Policía Nacional, integrado por agentes de comisarías aledañas y personal táctico del Grupo Especial de Operaciones (GEO). El operativo estuvo encabezado por el comisario general inspector José Félix Vega, director de Policía del Alto Paraná.

Durante la requisa, los intervinientes encontraron una considerable cantidad de armas blancas de fabricación casera, además de otros objetos prohibidos. Entre los elementos más llamativos hallaron una soga confeccionada a base de sábanas, que aparentemente formaría parte de un plan de fuga, similar a lo que ya se había registrado en el mismo centro penitenciario.

Tras la requisa, el Ministerio de Justicia dispuso esta mañan el traslado de siete personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú hasta la Penitenciaría de Emboscada.

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Los trasladados fueron identificados como Raúl Vicente Leiva Piatti, Sergio Denis Arzamendia, Derlis Ariel Ibarra Ferreira, Walter Darío Ayala, Jesús Ariel Romero Galeano, José Luis Durán Bobadilla y Wilson Jonás Cabrera Rojas.

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Antecedentes recientes

El procedimiento se produce pocos días después del operativo denominado “Sigilo”, ejecutado el viernes pasado por el Ministerio de Justicia con acompañamiento de la Policía Nacional en el mismo penal catalogado como de máxima seguridad.

Durante el operativo de la semana pasada, se incautaron de dos teléfonos celulares, varios elementos prohibidos y armas blancas de fabricación casera.

Durante ese procedimiento, fue designado el general retirado Saúl Salinas como nuevo director del establecimiento penitenciario.