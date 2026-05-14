Obispo llama a una “conversión profunda” contra la corrupción en acto por la Independencia

El acto central se desarrolló sobre la avenida Bernardino Caballero de Ciudad del Este y reunió a 68 instituciones educativas, organizaciones civiles, bomberos voluntarios, militares y fuerzas públicas.

El programa oficial incluyó la interpretación del Himno Nacional, la ofrenda de laureles, la celebración religiosa y presentaciones artísticas.

Durante la ceremonia, el obispo de la Diócesis de Ciudad del Este, monseñor Pedro Collar, afirmó que la independencia nacional, además de representar “un recordatorio histórico”, constituye un llamado a una “conversión profunda” para combatir la corrupción y priorizar el interés general por encima de los intereses particulares.

El religioso destacó que la soberanía es la capacidad de un país de sostener sus valores culturales, su identidad y su lengua materna, el guaraní. Asimismo, dijo que la verdadera independencia solo se alcanza cuando el Estado garantiza condiciones dignas de vida para todos los ciudadanos.

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En otro momento, pidió construir una patria “donde nadie quede atrás”, especialmente para los sectores más vulnerables, como indígenas, campesinos y familias necesitadas.

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Intendente llamó a fortalecer valores

Por su parte, el intendente municipal, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), valoró la masiva participación estudiantil y afirmó que este año se alcanzó un récord de instituciones presentes en el desfile.

En su discurso, el jefe comunal dirigió un mensaje especial a los jóvenes, a quienes instó a fortalecer valores como la justicia, la libertad responsable y la solidaridad.

También hizo un repaso histórico sobre el desarrollo del Paraguay desde las reducciones jesuíticas hasta la posguerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco, para resaltar la resiliencia del pueblo paraguayo.

En ese contexto, dijo que Paraguay logró perdonar las heridas de las guerras y se convirtió en un pueblo de paz e integración regional.

“Ciudad del Este es un ejemplo para el mundo. Aquí conviven 70 etnias sin conflictos raciales, culturales ni religiosos”, manifestó.