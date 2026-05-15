Importante movimiento comercial por el Día de las Madres en Ciudad del Este

El presidente del Centro de Importadores y Comerciantes del Alto Paraná (CICAP), Charif Hammoud, explicó que durante este feriado muchos paraguayos aprovechan para realizar compras de último momento para agasajar a las madres.

Además, dijo que se registra buena concurrencia de turistas brasileños, quienes cruzan la frontera atraídos por la baja cotización del dólar y las ventajas competitivas de los locales comerciales esteños con relación a los del país vecino.

Aunque las filas para cruzar el Puente de la Amistad no son tan extensas desde el lado brasileño, el flujo de visitantes es suficiente para dinamizar el microcentro esteño, donde varios comercios prevén cerrar después del mediodía para permitir que sus trabajadores compartan la jornada en familia.

Insiste en habilitar el segundo puente antes de las vacaciones de julio

Hammoud también insistió en la necesidad de habilitar el Puente de la Integración, que conecta Foz de Yguazú con Presidente Franco, para los vehículos livianos antes de las vacaciones de julio. En esa fecha se espera un gran movimiento turístico y comercial en la región de la Triple Frontera.

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“La ciudad no va a aguantar con un solo puente. Para julio se espera un movimiento turístico enorme, con convenciones y congresos. Todos quieren hacer eventos en la Triple Frontera”, expresó el dirigente empresarial.

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Según explicó, para esa temporada ya se proyecta una alta ocupación hotelera y vuelos, por lo que pidió mayor apoyo de las autoridades nacionales para mejorar la conectividad.