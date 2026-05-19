ABC en el Este
19 de mayo de 2026 a la - 20:34

Allanan propiedad en Itakyry por presunta tala de 40 hectáreas de bosque nativo

Grupo de seis personas, incluyendo dos policías, en entorno rural con tierra roja, mientras un hombre de gorra blanca habla.
La comitiva fiscal-policial allanó este martes el inmueble ante la denuncia por tala de árboles nativos.Gentileza

ITAKYRY. Una comitiva fiscal-policial allanó este martes un establecimiento rural en el distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná. El procedimiento se realizó tras una denuncia por la presunta tala y transformación de unas 40 hectáreas de bosque nativo para el uso del suelo con fines agropecuarios.

Por ABC Color

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Orlando Quintana, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente N° 1 de Alto Paraná, en el marco de una investigación por supuesta violación de la Ley Nº 6676, que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental.

Según datos del Ministerio Público, el inmueble intervenido corresponde al Padrón N° 951, Finca N° 2, con una superficie total de 49 hectáreas y 9.999 metros cuadrados, propiedad de la empresa Agro Integración SRL.

Terreno deforestado en Itakyry, mostrando contrastes entre áreas de tierra removida, campo verde y bosque.
Imagen aérea del inmueble presuntamente deforestado en Itakyry.

De acuerdo con los intervinientes, tras la remoción de la cobertura forestal, los restos vegetales habrían sido acumulados, escollerados y posteriormente enterrados en fosas abiertas dentro del mismo predio, como método de disposición del material desmontado.

Durante el operativo también fueron incautadas varias maquinarias pesadas presuntamente utilizadas para los trabajos en el lugar, entre ellas una topadora, palas cargadoras, retroexcavadoras y tractores agrícolas.

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El fiscal Orlando Quintana manifestó que, durante el allanamiento, no se presentó el gerente-socio ni el representante legal de la empresa para presentar documentos o brindar su versión sobre el desmonte. No obstante, explicó que los responsables serán convocados para prestar declaración indagatoria.