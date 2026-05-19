Allanan propiedad en Itakyry por presunta tala de 40 hectáreas de bosque nativo

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Orlando Quintana, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente N° 1 de Alto Paraná, en el marco de una investigación por supuesta violación de la Ley Nº 6676, que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental.

Según datos del Ministerio Público, el inmueble intervenido corresponde al Padrón N° 951, Finca N° 2, con una superficie total de 49 hectáreas y 9.999 metros cuadrados, propiedad de la empresa Agro Integración SRL.

De acuerdo con los intervinientes, tras la remoción de la cobertura forestal, los restos vegetales habrían sido acumulados, escollerados y posteriormente enterrados en fosas abiertas dentro del mismo predio, como método de disposición del material desmontado.

Durante el operativo también fueron incautadas varias maquinarias pesadas presuntamente utilizadas para los trabajos en el lugar, entre ellas una topadora, palas cargadoras, retroexcavadoras y tractores agrícolas.

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El fiscal Orlando Quintana manifestó que, durante el allanamiento, no se presentó el gerente-socio ni el representante legal de la empresa para presentar documentos o brindar su versión sobre el desmonte. No obstante, explicó que los responsables serán convocados para prestar declaración indagatoria.