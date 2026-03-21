Gral. Aquino: allanan un inmueble rural por violación de la ley ambiental

Los intervinientes encontraron varias evidencias relacionadas al caso, entre ellas una retroexcavadora, que según la denuncia estaba siendo utilizada para el desmonte correspondiente dentro del establecimiento. El representante del Ministerio Público señaló que el dueño de la propiedad se expone a una imputación por daños ambientales.

La finca en cuestión está ubicada en la colonia Ñandeyara, distrito de Gral. Aquino, y pertenece al productor Amado González, de 48 años, domiciliado en el lugar del procedimiento.

Conforme a la resolución elaborada para el allanamiento de la finca por el fiscal Walter Melo y su comitiva, la orden fue firmada por el juez penal de Garantías, Guido Mareco, de San Estanislao, con lo cual se dio cumplimiento a la intervención del establecimiento.

Derribo de árboles nativos

Durante la verificación del inmueble se pudo constatar alteración del suelo y una gran cantidad de derribo de árboles nativos tales como kurupa’y, yvyra pytã, lapacho y otras especies, de los cuales muchos ya fueron convertidos en tirantes y tablones que aparentemente estaban siendo preparados para su comercialización.

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Se comprobó además que para el desmonte utilizaron un tractor tipo retroexcavadora, cuya maquinaria quedó depositada en el predio del establecimiento a cargo de la Fiscalía, debido a que en el momento de la intervención el propietario no pudo presentar las documentaciones ambientales respaldatorias para los trabajos que se estaban haciendo en el lugar.

Casos similares

De acuerdo a los datos que se manejan, en el departamento de San Pedro existen varios hechos similares como este, pero que en su mayoría no son intervenidos por las instituciones correspondientes para la protección de los pocos bosques que aún permanecen en la zona, pero que de a poco van desapareciendo por la falta de control.