Asaltan a oriental y le roban casi G. 30 millones en pleno centro de Ciudad del Este

El asalto ocurrió ayer, a las 14:40, sobre la avenida Camilo Recalde, en la zona comercial de esta capital departamental. Resultó víctima Keun Hyung No, de nacionalidad coreana, de 58 años de edad, domiciliado en el barrio San Vicente de Asunción.

Keun fue despojado de dos mochilas: una que contenía la suma de G. 24.000.000 en efectivo, además de cheques, y otra que contenía varias prendas de vestir. Los supuestos autores fueron dos sujetos, ambos armados con pistolas.

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La víctima relató a la Policía que se desplazaba sobre la mencionada avenida cuando fue interceptada por los desconocidos, quienes se encontraban a pie. Uno de ellos, con arma de fuego en mano, le exigió que entregara su mochila.

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Inicialmente, el hombre se negó y uno de los supuestos autores le propinó un golpe en la cabeza para despojarlo de sus pertenencias.

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La investigación del hecho fue comunicada a la fiscal de turno, Estela Ramírez, quien quedó a cargo del caso.