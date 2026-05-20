Insisten en instalar una valla de protección en el puente Costa Cavalcanti para salvar vidas

En octubre de 2023, la Junta Departamental de Alto Paraná había aprobado la declaración de interés departamental para la construcción de una barrera o valla de protección en el puente Costa Cavalcanti. Esto debido a la alarmante cantidad de personas que utilizan el lugar para autoeliminarse.

La propuesta había sido presentada por varios concejales ante la necesidad de tomar alguna medida preventiva frente a los casos de personas que se quitan la vida en el sitio.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: claves para detectar señales de alerta

El pedido se reavivó en estos días y ayer se sumaron estudiantes y docentes de una universidad privada de Hernandarias, quienes realizaron una marcha amarilla por la vida sobre la pasarela. Además de portar mensajes motivadores, se sumaron al pedido de construcción de la valla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Promesa de la larga data

En octubre del año pasado, Itaipú había anunciado la ejecución de mejoras que incluían barreras de protección, pero hasta la fecha no se concretaron. “Entre los proyectos previstos se incluyen la optimización del drenaje para días de lluvia y la instalación de nuevas barandas, similares a las empleadas en otros puentes del país”, fue el anuncio oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo) responsabilizó a las autoridades de Itaipú por el estado del puente, ya que es el punto de acceso a la entidad. “El director (Justo Zacarías), que todos los días pasa por este puente, no se digna a invertir en esta valla perimetral, así como tampoco el Ministerio de Obras Públicas (MOPC)”, expresó.

Afirmó que, si bien no es una solución definitiva contra el flagelo de la salud mental con derivación fatal, la valla puede contribuir a salvar varias vidas.